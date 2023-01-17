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Нехорошкова Пелагея

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Место рождения

Вологодской Губ., Яренского Уезда, Княжпогостской Волости

Дата рождения

27.09.1858

Дата смерти

15.04.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1858

Отец: Злобин Афанасий Иванов

Мать: Злобина Анна Стасиева

Вологодской Губ., Яренского Уезда, Княжпогостской Волости
Рождение ребёнка
29.04.1877

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий

Рождение ребёнка
14.01.1878

Сын: Нехорошков Афанасий

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий

Рождение ребёнка
14.01.1878

Сын: Нехорошков Федор

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий

Рождение ребёнка
18.04.1881

Сын: Нехорошков Стефан

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий

Рождение ребёнка
21.04.1884

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий

Рождение ребёнка
21.08.1886

Дочь: Ситкарева Наталья

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
21.02.1888

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий

Рождение ребёнка
27.09.1894

Дочь: Полуденцева Прасковья

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нехорошков Василий

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошков Дмитрий

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Ф.719. Оп.7. Д.157, л. 503
Смерть
15.04.1918
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