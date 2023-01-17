Нехорошкова Пелагея
Место рожденияВологодской Губ., Яренского Уезда, Княжпогостской Волости
Дата рождения27.09.1858
Дата смерти15.04.1918
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1858
Отец: Злобин Афанасий Иванов
Мать: Злобина Анна Стасиева
Вологодской Губ., Яренского Уезда, Княжпогостской Волости
Рождение ребёнка
29.04.1877
Рождение ребёнка
14.01.1878
Сын: Нехорошков Афанасий
Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий
Рождение ребёнка
14.01.1878
Сын: Нехорошков Федор
Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий
Рождение ребёнка
18.04.1881
Сын: Нехорошков Стефан
Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий
Рождение ребёнка
21.04.1884
Рождение ребёнка
21.08.1886
Дочь: Ситкарева Наталья
Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий
Рождение ребёнка
21.02.1888
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий
Рождение ребёнка
27.09.1894
Дочь: Полуденцева Прасковья
Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нехорошков Василий
Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Нехорошков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нехорошков Дмитрий
Ф.719. Оп.7. Д.157, л. 503
Смерть
15.04.1918