Злобин Афанасий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобин Афанасий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1858

Дочь: Нехорошкова Пелагея

Мать ребёнка: Злобина Анна Стасиева

Вологодской Губ., Яренского Уезда, Княжпогостской Волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Злобин Иван

Мать ребёнка: Злобина Анна Стасиева

Смерть
Неизвестно
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