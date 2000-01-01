Злобин Афанасий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1858
Дочь: Нехорошкова Пелагея
Мать ребёнка: Злобина Анна Стасиева
Вологодской Губ., Яренского Уезда, Княжпогостской Волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Злобин Иван
Мать ребёнка: Злобина Анна Стасиева
Смерть
Неизвестно