Нехорошков Феофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Нехорошков Дмитрий
Мать ребёнка: Нехорошкова Матрона
Вологодская губ., Усть-Сысольский уезд, Помоздинская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нехорошкова Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана