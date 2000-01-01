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Ситкарев Михаил
Ситкарев Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
15.10.1918
Пол
Мужской
Отец
Ситкарев Яков
1880 г.р.
Мать
Ситкарева (Нехорошкова) Наталья
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Ситкарев Яков
Мать:
Ситкарева Наталья
Смерть
15.10.1918
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