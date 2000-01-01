Ситкарев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситкарев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

15.10.1918

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Ситкарев Яков

Мать: Ситкарева Наталья

Смерть
15.10.1918
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