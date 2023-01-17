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Ситкарев Василий

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

27.12.1916

Дата смерти

18.09.1941

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1916

Отец: Ситкарев Яков

Мать: Ситкарева Наталья

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Военная служба
20.09.1936
20.09.36 поступил на службу. | Звание: лейтенант. | Пилот 506 бомбардиров. авиационного полка, | 225 сбап | Дата окончания службы: 29.10.1942
Военная служба
Неизвестно
Окончание Чкаловского летного училища. Затем был призван в Каменец-Подольскую область на Украине.
Смерть
18.09.1941
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