Ситкарев Василий
Место рождения
Дата рождения27.12.1916
Дата смерти18.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1916
Отец: Ситкарев Яков
Мать: Ситкарева Наталья
Военная служба
20.09.1936
20.09.36 поступил на службу. | Звание: лейтенант. | Пилот 506 бомбардиров. авиационного полка, | 225 сбап | Дата окончания службы: 29.10.1942
Военная служба
Неизвестно
Окончание Чкаловского летного училища. Затем был призван в Каменец-Подольскую область на Украине.
Смерть
18.09.1941