(Ситкарева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситкарев Яков
Мать: Ситкарева Наталья
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ширикалова Маргарита
Отец ребёнка: Никулин Михаил
Рождение ребёнка
28.08.1930
Дочь: Черепкова Валентина
Отец ребёнка: Никулин Михаил
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Тебекина Галина
Отец ребёнка: Никулин Михаил
Рождение ребёнка
14.08.1937
Дочь: Перышкова Нина
Отец ребёнка: Никулин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никулин Михаил
Смерть
1957