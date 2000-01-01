(Ситкарева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ситкарева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситкарев Яков

Мать: Ситкарева Наталья

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ширикалова Маргарита

Отец ребёнка: Никулин Михаил

Рождение ребёнка
28.08.1930

Дочь: Черепкова Валентина

Отец ребёнка: Никулин Михаил

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Тебекина Галина

Отец ребёнка: Никулин Михаил

Рождение ребёнка
14.08.1937

Дочь: Перышкова Нина

Отец ребёнка: Никулин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Михаил

Смерть
1957
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