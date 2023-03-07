Портнягина (Ситкарева) Анна
Место рождения
Дата рождения28.10.1906
Дата смерти01.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1906
Отец: Ситкарев Яков
Мать: Ситкарева Наталья
Бракосочетание
26.10.1926
Муж: Портнягин Алексей
Рождение ребёнка
13.10.1927
Сын: Портнягин Владимир
Отец ребёнка: Портнягин Алексей
Рождение ребёнка
13.07.1929
Дочь: Идея
Отец ребёнка: Портнягин Алексей
Рождение ребёнка
23.01.1936
Сын: Портнягин Вилли
Отец ребёнка: Портнягин Алексей
Россия, Челябинская область, Чебаркульский район, село Медведевское
Смерть
01.07.1991
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область