Портнягина (Ситкарева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнягина (Ситкарева) Анна

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

28.10.1906

Дата смерти

01.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1906

Отец: Ситкарев Яков

Мать: Ситкарева Наталья

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Бракосочетание
26.10.1926

Муж: Портнягин Алексей

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
13.10.1927

Сын: Портнягин Владимир

Отец ребёнка: Портнягин Алексей

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
13.07.1929

Дочь: Идея

Отец ребёнка: Портнягин Алексей

Рождение ребёнка
23.01.1936

Сын: Портнягин Вилли

Отец ребёнка: Портнягин Алексей

Россия, Челябинская область, Чебаркульский район, село Медведевское
Смерть
01.07.1991
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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