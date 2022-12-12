(Портнягина) Идея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Портнягина) Идея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Около 1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1929

Отец: Портнягин Алексей

Мать: Портнягина Анна

Рождение ребёнка
30.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дерюшев Николай Степанович

Рождение ребёнка
30.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дерюшев Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерюшев Николай Степанович

Смерть
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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