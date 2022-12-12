(Портнягина) Идея
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1929
Отец: Портнягин Алексей
Мать: Портнягина Анна
Рождение ребёнка
30.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дерюшев Николай Степанович
Рождение ребёнка
30.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дерюшев Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область