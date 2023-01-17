Дерюшев Николай Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 22.08.1930
Дата смерти30.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Идея
Рождение ребёнка
30.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Идея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Идея
Смерть
30.11.1969
с. Величковская, района Тимашевского, Краснодарского края
Причина смерти: легочно-сердечная недостаточность