Дерюшев Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюшев Николай Степанович

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

Около 22.08.1930

Дата смерти

30.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Идея

Рождение ребёнка
30.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Идея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Идея

Смерть
30.11.1969
с. Величковская, района Тимашевского, Краснодарского края
Причина смерти: легочно-сердечная недостаточность
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