Портнягин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Портнягин Иван
Работа или профессия
Между ?.12.1919 и 1921
Старикова, Каменский, Свердловская область
Организует комсомольскую ячейку и работал в ней до 1921г. вместе с этим работал в Волкоме (Волостной комитет) комсомола заместителем председателя Волкома, в это же время работал так же ликвидатором по... Показать все
Бракосочетание
26.10.1926
Жена: Портнягина Анна
Рождение ребёнка
13.10.1927
Сын: Портнягин Владимир
Мать ребёнка: Портнягина Анна
Рождение ребёнка
13.07.1929
Дочь: Идея
Мать ребёнка: Портнягина Анна
Рождение ребёнка
23.01.1936
Сын: Портнягин Вилли
Мать ребёнка: Портнягина Анна
Россия, Челябинская область, Чебаркульский район, село Медведевское
Арест
18.10.1938
Подовинное, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Арест
Смерть
1944
Стекольный, Хасынский, Магаданская область