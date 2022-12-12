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Портнягин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Портнягин Иван

Мать: Портнягина Фекла Аверкиевна

Работа или профессия
Между ?.12.1919 и 1921
Старикова, Каменский, Свердловская область
Организует комсомольскую ячейку и работал в ней до 1921г. вместе с этим работал в Волкоме (Волостной комитет) комсомола заместителем председателя Волкома, в это же время работал так же ликвидатором по... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1925

Дочь: Маргарита

Мать ребёнка: ?

Арти
Бракосочетание
26.10.1926

Жена: Портнягина Анна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
13.10.1927

Сын: Портнягин Владимир

Мать ребёнка: Портнягина Анна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
13.07.1929

Дочь: Идея

Мать ребёнка: Портнягина Анна

Рождение ребёнка
23.01.1936

Сын: Портнягин Вилли

Мать ребёнка: Портнягина Анна

Россия, Челябинская область, Чебаркульский район, село Медведевское
Арест
18.10.1938
Подовинное, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Арест
Смерть
1944
Стекольный, Хасынский, Магаданская область
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