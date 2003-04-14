Портнягин Вилли
Место рожденияРоссия, Челябинская область, Чебаркульский район, село Медведевское
Дата рождения23.01.1936
Дата смерти14.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1936
Отец: Портнягин Алексей
Мать: Портнягина Анна
Россия, Челябинская область, Чебаркульский район, село Медведевское
Рождение ребёнка
07.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.04.2003