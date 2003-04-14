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Портнягин Вилли

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Место рождения

Россия, Челябинская область, Чебаркульский район, село Медведевское

Дата рождения

23.01.1936

Дата смерти

14.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1936

Отец: Портнягин Алексей

Мать: Портнягина Анна

Россия, Челябинская область, Чебаркульский район, село Медведевское
Рождение ребёнка
07.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.04.2003
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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