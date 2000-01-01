Портнягина Фекла Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнягина Фекла Аверкиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Портнягин Алексей

Отец ребёнка: Портнягин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глездинева Александра

Отец ребёнка: Портнягин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портнягин Василий

Отец ребёнка: Портнягин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Валентина

Отец ребёнка: Портнягин Иван

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