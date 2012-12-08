Портнягин Владимир
Место рождения
Дата рождения13.10.1927
Дата смерти08.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927
Отец: Портнягин Алексей
Мать: Портнягина Анна
Рождение ребёнка
20.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.12.2012