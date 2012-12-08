Портнягин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПортнягин Владимир

Портнягин Владимир

avatar

Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

13.10.1927

Дата смерти

08.12.2012

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1927

Отец: Портнягин Алексей

Мать: Портнягина Анна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
20.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.12.2012
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close