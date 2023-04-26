Егорова (Сенчурина) Екатерина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Сенчурин Никифор Никитин
Мать: Сенчурина Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1903
Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
01.11.1908
Дочь: (Егорова) Матрона
Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
19.03.1911
Дочь: (Егорова) Анна
Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
19.10.1913
Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
01.07.1916
Сын: Егоров Пётр Павлович
Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
25.09.1918
Сын: Егоров Григорий
Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
21.11.1919
Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович
Смерть
Неизвестно