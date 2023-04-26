Егорова (Сенчурина) Екатерина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Сенчурина) Екатерина Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Сенчурин Никифор Никитин

Мать: Сенчурина Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
25.11.1903

Сын: Егоров Андрей Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
01.11.1908

Дочь: (Егорова) Матрона

Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
19.03.1911

Дочь: (Егорова) Анна

Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
19.10.1913

Сын: Егоров Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
01.07.1916

Сын: Егоров Пётр Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
25.09.1918

Сын: Егоров Григорий

Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
21.11.1919

Сын: Егоров Леонтий Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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