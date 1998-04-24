Егоров Леонтий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Леонтий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1919

Дата смерти

24.04.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1889 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919

Отец: Егоров Павел Фёдорович

Мать: Егорова (Сенчурина) Екатерина Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.04.1998

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