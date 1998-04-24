Егоров Леонтий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1919
Дата смерти24.04.1998
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.04.1998