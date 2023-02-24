Егоров Дмитрий Павлович
Место рожденияд. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Дата рождения19.10.1913
Дата смерти24.06.1966
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1913
д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
25.02.1939
Дочь: Шатских Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Егорова Мария
Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
12.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Мария
Рождение ребёнка
15.10.1950
Мать ребёнка: Егорова Мария
Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1953
Сын: Егоров Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Егорова Мария
Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Мария
Крещение
Неизвестно
Богородице-Казанская церковь с.Кошкуль
Смерть
24.06.1966
Толкаевка, 461915, Россия