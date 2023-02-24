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Егоров Дмитрий Павлович

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Место рождения

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО

Дата рождения

19.10.1913

Дата смерти

24.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1913

Отец: Егоров Павел Фёдорович

Мать: Егорова Екатерина Никифорова

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
25.02.1939

Дочь: Шатских Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Егорова Мария

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
12.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Мария

Рождение ребёнка
15.10.1950

Сын: Егоров Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Егорова Мария

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1953

Сын: Егоров Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Егорова Мария

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Мария

Крещение
Неизвестно
Богородице-Казанская церковь с.Кошкуль
Смерть
24.06.1966
Толкаевка, 461915, Россия
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