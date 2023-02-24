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Егоров Пётр Павлович

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Место рождения

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО

Дата рождения

01.07.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1916

Отец: Егоров Павел Фёдорович

Мать: Егорова Екатерина Никифорова

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Крещение
Неизвестно
Богородице-Казанская церковь с.Кошкуль
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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