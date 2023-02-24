Егоров Пётр Павлович
Место рожденияд. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Дата рождения01.07.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1916
д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Крещение
Неизвестно
Богородице-Казанская церковь с.Кошкуль
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно