Егоров Андрей Павлович
Место рожденияДеревня Чаинка, Купинской волости, Каинского уезда, Томской губернии
Дата рождения25.11.1903
Дата смерти27.11.1941
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1903
Деревня Чаинка, Купинской волости, Каинского уезда, Томской губернии
Крещение
30.11.1903
село Купино, Купинской волости, Каинского уезда, Томской губернии
Васили Никифорович Сенчурин и Евдокия Епифановна Землякова
Рождение ребёнка
07.12.1937
Дочь: Зайцева Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильевна
Смерть
27.11.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Калининская (Тверская) обл., д. Ионево