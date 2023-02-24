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Егоров Андрей Павлович

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Место рождения

Деревня Чаинка, Купинской волости, Каинского уезда, Томской губернии

Дата рождения

25.11.1903

Дата смерти

27.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1903

Отец: Егоров Павел Фёдорович

Мать: Егорова Екатерина Никифорова

Деревня Чаинка, Купинской волости, Каинского уезда, Томской губернии
Крещение
30.11.1903
село Купино, Купинской волости, Каинского уезда, Томской губернии
Васили Никифорович Сенчурин и Евдокия Епифановна Землякова
Рождение ребёнка
07.12.1937

Дочь: Зайцева Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильевна

Смерть
27.11.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Калининская (Тверская) обл., д. Ионево
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