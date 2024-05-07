село Толкаевка, село Толкаевка, Сорочинский, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Толкаевка

Сорочинский, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Каширове Алексее Петровиче, крестьянине с. Толкаевки, Вознесенской волости, Бузулукского уезда, Самарской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии (ст. 246 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1474Толкаевка, с. каз.при рч. Толкаевке.7151138537599Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Вознесенская волость
658. Толкаевка, село бывшее государственное, при речке Толкаевке, дворов 164, жителей 1326, церковь православная, 2 салотопни.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Вознесенская волость
С. Толкаевка. Б. госуд. Рус. и мордва Прав.3199Р. Толкаевва2637312227893880

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Сорочинский район
72268Толкаевкасело52°33'с.ш.53°16'в.д.N-39-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Сорочинский
53727000291с Толкаевкасело
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