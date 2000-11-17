Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна
Место рожденияТолкаевка, 461915, Россия
Дата рождения07.12.1937
Дата смерти17.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
08.07.1955
Зачислена в цех 14 участок
Работа или профессия
13.09.1955
Зачислена плиточницей жб цеха
Работа или профессия
03.12.1956
Переведена на должность бетонщицы цеха 2
Рождение ребёнка
03.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1961
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Васильевич
Работа или профессия
23.01.1963
Принята разнорабочей по 2 разряду
Рождение ребёнка
10.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Михаил Васильевич
Работа или профессия
22.03.1966
Переведена ученицей гальванщика
Работа или профессия
07.04.1967
Присвоен 1 разряд гальванщика
Работа или профессия
26.11.1968
Присвоен 2 разряд гальванщика
Работа или профессия
03.06.1970
Присвоен 3 разряд гальванщика
Работа или профессия
01.04.1988
Переведена гальванщицой 1 разряда
Работа или профессия
12.02.1991
Переведена в АХО банщицей
Работа или профессия
01.04.1996
Уволена по состоянию здоровья
Смерть
17.11.2000
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно