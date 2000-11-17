Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна

Место рождения

Толкаевка, 461915, Россия

Дата рождения

07.12.1937

Дата смерти

17.11.2000

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1937

Отец: Егоров Андрей Павлович

Мать: (Фролова) Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Михаил Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
08.07.1955
Зачислена в цех 14 участок
Работа или профессия
13.09.1955
Зачислена плиточницей жб цеха
Работа или профессия
03.12.1956
Переведена на должность бетонщицы цеха 2
Рождение ребёнка
03.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1961

Сын: Зайцев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Васильевич

Работа или профессия
23.01.1963
Принята разнорабочей по 2 разряду
Рождение ребёнка
10.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Васильевич

Работа или профессия
22.03.1966
Переведена ученицей гальванщика
Работа или профессия
07.04.1967
Присвоен 1 разряд гальванщика
Работа или профессия
26.11.1968
Присвоен 2 разряд гальванщика
Работа или профессия
03.06.1970
Присвоен 3 разряд гальванщика
Работа или профессия
01.04.1988
Переведена гальванщицой 1 разряда
Работа или профессия
12.02.1991
Переведена в АХО банщицей
Работа или профессия
01.04.1996
Уволена по состоянию здоровья
Смерть
17.11.2000
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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