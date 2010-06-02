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Зайцев Андрей Михайлович

Место рождения

Самара, Россия

Дата рождения

01.09.1961

Дата смерти

02.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1961

Отец: Зайцев Михаил Васильевич

Мать: Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1979

Дочь: (Зайцева) Ирина Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.06.2010
Причина смерти: Медицинская проблема

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