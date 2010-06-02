Зайцев Андрей Михайлович
Место рожденияСамара, Россия
Дата рождения01.09.1961
Дата смерти02.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1979
Дочь: (Зайцева) Ирина Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.06.2010
Причина смерти: Медицинская проблема