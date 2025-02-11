Зайцев Михаил Васильевич 07.11.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Зайцев Михаил Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 07.11.1937, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 05.11.1984, Самара, Самара, Самарская область

Отец
Зайцев Василий Афанасьевич15.01.1915 г.р.
Мать
Зайцева (Парамонова) Елена Андреевна16.07.1916 г.р.
Супруги
Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна07.12.1937 г.р.
Дети
Зайцев Андрей Михайлович01.09.1961 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1937

Отец: Зайцев Василий Афанасьевич

Мать: Зайцева (Парамонова) Елена Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Работа или профессия
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

Самарский завод аэродромного оборудования

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна

Рождение ребёнка
03.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
01.09.1961

Сын: Зайцев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
10.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна

Самара, Самара, Самарская область

Смерть
05.11.1984
Самара, Самара, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.