Зайцев Михаил Васильевич
мужской, родился 07.11.1937, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 05.11.1984, Самара, Самара, Самарская область
ОтецЗайцев Василий Афанасьевич15.01.1915 г.р.
МатьЗайцева (Парамонова) Елена Андреевна16.07.1916 г.р.
Супруги
Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна07.12.1937 г.р.
Дети
Зайцев Андрей Михайлович01.09.1961 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1937
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
01.09.1961
Мать ребёнка: Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна
Рождение ребёнка
10.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева (Егорова) Зинаида Андреевна
Смерть
05.11.1984