(Фролова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фролова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1916

Дата смерти

19.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1916

Отец: Фролов Василий

Мать: Фролова ?

Рождение ребёнка
07.12.1937

Дочь: Зайцева Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Егоров Андрей Павлович

Толкаевка, 461915, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Егоров Андрей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Андрей Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.12.1990
Российская Федерация, Самарская Область, Самара
Похороны
Неизвестно
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