Сенчурин Никифор Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Сенчурин Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сенчурин Петр Никифорович
Мать ребёнка: Сенчурина Степанида
Могилевская губ. Сенненский уезд
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Сенчурин Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Сенчурина Степанида
Могилевская губ. Сенненский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Синчурин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Сенчурина Степанида
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Журова Мавра
Мать ребёнка: Сенчурина Степанида
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Егорова Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: Сенчурина Степанида
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мазурина Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Сенчурина Степанида
Рождение ребёнка
Около ?.06.1893
Сын: Синчурин Иван
Мать ребёнка: Сенчурина Степанида
Могилевская губ. Сенненский уезд Обчугская волость
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Таскунова Мария
Мать ребёнка: Сенчурина Степанида
Смерть
После 1909