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Сенчурин Никифор Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Сенчурин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Сенчурин Петр Никифорович

Мать ребёнка: Сенчурина Степанида

Могилевская губ. Сенненский уезд
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Сенчурин Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Сенчурина Степанида

Могилевская губ. Сенненский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Синчурин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Сенчурина Степанида

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Журова Мавра

Мать ребёнка: Сенчурина Степанида

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Егорова Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Сенчурина Степанида

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мазурина Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Сенчурина Степанида

Рождение ребёнка
Около ?.06.1893

Сын: Синчурин Иван

Мать ребёнка: Сенчурина Степанида

Могилевская губ. Сенненский уезд Обчугская волость
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Таскунова Мария

Мать ребёнка: Сенчурина Степанида

Смерть
После 1909
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