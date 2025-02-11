Сенчурина Степанида Около 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Сенчурина Степанида

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1846

умерла После 1910

Дети
Сенчурин Петр Никифорович1874 г.р.
Сенчурин Дмитрий НикифоровичДо 1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Сенчурин Петр Никифорович

Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин

Могилевская область, Беларусь

Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Сенчурин Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин

Могилевская область, Беларусь

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Синчурин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Журова (Сенчурина) Мавра

Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Егорова (Сенчурина) Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мазурина (Сенчурина) Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин

Рождение ребёнка
Около ?.06.1893

Сын: Синчурин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин

Могилевская область, Беларусь

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Таскунова (Сенчурина) Мария

Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин

Смерть
После 1910

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