Сенчурина Степанида
женский, родилась Около 1846
умерла После 1910
Дети
Сенчурин Петр Никифорович1874 г.р.
Сенчурин Дмитрий НикифоровичДо 1879 г.р.Показать еще 6
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Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сенчурин Петр Никифорович
Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин
Могилевская область, Беларусь
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Сенчурин Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин
Могилевская область, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Синчурин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Журова (Сенчурина) Мавра
Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Егорова (Сенчурина) Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мазурина (Сенчурина) Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин
Рождение ребёнка
Около ?.06.1893
Сын: Синчурин Иван Никифорович
Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин
Могилевская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Таскунова (Сенчурина) Мария
Отец ребёнка: Сенчурин Никифор Никитин
Смерть
После 1910