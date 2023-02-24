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Сенчурин Петр Никифорович

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Место рождения

Могилевская губ. Сенненский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

1961 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Сенчурин Никифор Никитин

Мать: Сенчурина Степанида

Могилевская губ. Сенненский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1909

Сын: Сенчурин Тарас

Мать ребёнка: Сенчурина Мария Сергеевна

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенчурина Мария Сергеевна

Смерть
1961 ст.
Рыбачье, Киргизия
Похороны
Неизвестно
Рыбачье
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