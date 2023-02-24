Сенчурин Петр Никифорович
Место рожденияМогилевская губ. Сенненский уезд
Дата рождения1874
Дата смерти1961 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Сенчурин Никифор Никитин
Мать: Сенчурина Степанида
Могилевская губ. Сенненский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1909
Сын: Сенчурин Тарас
Мать ребёнка: Сенчурина Мария Сергеевна
д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961 ст.
Рыбачье, Киргизия
Похороны
Неизвестно
Рыбачье