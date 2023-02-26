Василий Максимов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.03.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.03.1819
Отец: Максим Григорьев
Мать: Анна Андреева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1835
Жена: Евдокия Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1840
Дочь: Агафия Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1842
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1843
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1845
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1848
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Марк Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
15.04.1850
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1852
Дочь: Ульяния Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1857
Жена: Марфа Несторова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.12.1858
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1860
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Марфа Несторова
д.Сосновицы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Борисова
Смерть
Неизвестно