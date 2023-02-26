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Василий Максимов

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.03.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1819

Отец: Максим Григорьев

Мать: Анна Андреева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1835

Жена: Евдокия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1840

Дочь: Агафия Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1842

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1843

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1845

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1848

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Марк Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
15.04.1850

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1852

Дочь: Ульяния Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1857

Жена: Марфа Несторова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.12.1858

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1860

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Марфа Несторова

д.Сосновицы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Борисова

Смерть
Неизвестно
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