Марк Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти18.10.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Василий Максимов
Мать: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
04.02.1872
Дочь: Агафия ст
Мать ребёнка: Устиния (Фомина)
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1874
Сын: Артемий Марков
Мать ребёнка: Устиния (Фомина)
Рождение ребёнка
25.01.1876
Дочь: Агафия Маркова
Мать ребёнка: Устиния (Фомина)
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1880
Сын: Харитон Марков
Мать ребёнка: Устиния (Фомина)
Рождение ребёнка
19.07.1884
Сын: Илья Марков
Мать ребёнка: Устиния (Фомина)
Рождение ребёнка
12.02.1887
Сын: Анисим Марков
Мать ребёнка: Устиния (Фомина)
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.10.1909