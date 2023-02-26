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Марк Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

18.10.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Василий Максимов

Мать: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
04.02.1872

Дочь: Агафия ст

Мать ребёнка: Устиния (Фомина)

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1874

Сын: Артемий Марков

Мать ребёнка: Устиния (Фомина)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1876

Дочь: Агафия Маркова

Мать ребёнка: Устиния (Фомина)

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1880

Сын: Харитон Марков

Мать ребёнка: Устиния (Фомина)

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Илья Марков

Мать ребёнка: Устиния (Фомина)

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Анисим Марков

Мать ребёнка: Устиния (Фомина)

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.10.1909
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
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