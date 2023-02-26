Евдокия Васильева
Место рожденияд.Степыхи Бородинского приказа
Дата рожденияДо 1819
Дата смерти12.11.1855
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Василий Григорьев
д.Степыхи Бородинского приказа
Бракосочетание
28.10.1835
Муж: Василий Максимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1840
Дочь: Агафия Васильева
Отец ребёнка: Василий Максимов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1842
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Максимов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1843
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Максимов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1845
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Максимов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1848
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Максимов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848
Сын: Марк Васильев
Отец ребёнка: Василий Максимов
Рождение ребёнка
15.04.1850
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Максимов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.11.1855
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.