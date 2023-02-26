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Евдокия Васильева

Место рождения

д.Степыхи Бородинского приказа

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

12.11.1855

Пол

Женский

Отец

До 1799 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Василий Григорьев

Мать: не указана

д.Степыхи Бородинского приказа
Бракосочетание
28.10.1835

Муж: Василий Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1840

Дочь: Агафия Васильева

Отец ребёнка: Василий Максимов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1842

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Максимов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1843

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Максимов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1845

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Максимов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1848

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Максимов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1848

Сын: Марк Васильев

Отец ребёнка: Василий Максимов

Рождение ребёнка
15.04.1850

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Максимов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.11.1855
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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