Устиния (Фомина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти28.05.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1872
Дочь: Агафия ст
Отец ребёнка: Марк Васильев
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1874
Сын: Артемий Марков
Отец ребёнка: Марк Васильев
Рождение ребёнка
25.01.1876
Дочь: Агафия Маркова
Отец ребёнка: Марк Васильев
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1880
Сын: Харитон Марков
Отец ребёнка: Марк Васильев
Рождение ребёнка
19.07.1884
Сын: Илья Марков
Отец ребёнка: Марк Васильев
Рождение ребёнка
12.02.1887
Сын: Анисим Марков
Отец ребёнка: Марк Васильев
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1910