Устиния (Фомина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиния (Фомина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

28.05.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1872

Дочь: Агафия ст

Отец ребёнка: Марк Васильев

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1874

Сын: Артемий Марков

Отец ребёнка: Марк Васильев

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1876

Дочь: Агафия Маркова

Отец ребёнка: Марк Васильев

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1880

Сын: Харитон Марков

Отец ребёнка: Марк Васильев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Илья Марков

Отец ребёнка: Марк Васильев

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Анисим Марков

Отец ребёнка: Марк Васильев

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.05.1910
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
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