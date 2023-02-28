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Харитон Марков

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Место рождения

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1880

Отец: Марк Васильев

Мать: Устиния (Фомина)

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1899

Жена: Екатерина Елистратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1900

Дочь: Марина Харитонова

Мать ребёнка: Екатерина Елистратова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Елена Харитонова

Мать ребёнка: Екатерина Елистратова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1904

Дочь: Параскева Харитонова

Мать ребёнка: Екатерина Елистратова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1906

Дочь: Александра Харитонова

Мать ребёнка: Екатерина Елистратова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1908

Дочь: Ульяния Харитонова

Мать ребёнка: Екатерина Елистратова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1911

Сын: Анисим Харитонов

Мать ребёнка: Екатерина Елистратова

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1913

Дочь: Фёкла Харитонова

Мать ребёнка: Екатерина Елистратова

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1914

Сын: Михаил Харитонов

Мать ребёнка: Екатерина Елистратова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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