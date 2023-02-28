Харитон Марков
Место рождения
Дата рождения26.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1880
Отец: Марк Васильев
Мать: Устиния (Фомина)
Бракосочетание
17.01.1899
Жена: Екатерина Елистратова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1900
Дочь: Марина Харитонова
Мать ребёнка: Екатерина Елистратова
Рождение ребёнка
28.05.1902
Дочь: Елена Харитонова
Мать ребёнка: Екатерина Елистратова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1904
Дочь: Параскева Харитонова
Мать ребёнка: Екатерина Елистратова
Рождение ребёнка
12.04.1906
Дочь: Александра Харитонова
Мать ребёнка: Екатерина Елистратова
Рождение ребёнка
15.08.1908
Дочь: Ульяния Харитонова
Мать ребёнка: Екатерина Елистратова
Рождение ребёнка
14.02.1911
Сын: Анисим Харитонов
Мать ребёнка: Екатерина Елистратова
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1913
Дочь: Фёкла Харитонова
Мать ребёнка: Екатерина Елистратова
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1914
Сын: Михаил Харитонов
Мать ребёнка: Екатерина Елистратова
Смерть
Неизвестно