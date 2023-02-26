Екатерина Елистратова
Место рожденияд.Заболотье Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1880
д.Заболотье Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1899
Муж: Харитон Марков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1900
Дочь: Марина Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Марков
Рождение ребёнка
28.05.1902
Дочь: Елена Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Марков
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1904
Дочь: Параскева Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Марков
Рождение ребёнка
12.04.1906
Дочь: Александра Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Марков
Рождение ребёнка
15.08.1908
Дочь: Ульяния Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Марков
Рождение ребёнка
14.02.1911
Сын: Анисим Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Марков
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1913
Дочь: Фёкла Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Марков
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1914
Сын: Михаил Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Марков
Смерть
Неизвестно