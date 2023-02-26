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Екатерина Елистратова

Место рождения

д.Заболотье Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Заболотье Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1899

Муж: Харитон Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1900

Дочь: Марина Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Марков

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Елена Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Марков

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1904

Дочь: Параскева Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Марков

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1906

Дочь: Александра Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Марков

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1908

Дочь: Ульяния Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Марков

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1911

Сын: Анисим Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Марков

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1913

Дочь: Фёкла Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Марков

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1914

Сын: Михаил Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Марков

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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