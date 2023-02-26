Анисим Марков
Место рожденияд.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.02.1887
Дата смерти07.04.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1887
Отец: Марк Васильев
Мать: Устиния (Фомина)
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1906
Жена: Мария Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1908
Сын: Пётр Анисимов
Мать ребёнка: Мария Емельянова
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1911
Сын: Алексей Анисимов
Мать ребёнка: Мария Емельянова
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1914
Дочь: Домника Анисимова
Мать ребёнка: Мария Емельянова
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
07.04.1914
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки