Анисим Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисим Марков

Анисим Марков

Место рождения

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.02.1887

Дата смерти

07.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1887

Отец: Марк Васильев

Мать: Устиния (Фомина)

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Мария Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1908

Сын: Пётр Анисимов

Мать ребёнка: Мария Емельянова

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1911

Сын: Алексей Анисимов

Мать ребёнка: Мария Емельянова

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1914

Дочь: Домника Анисимова

Мать ребёнка: Мария Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
07.04.1914
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close