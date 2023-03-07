Мария Емельянова
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1906
Муж: Анисим Марков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1908
Сын: Пётр Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Марков
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1911
Сын: Алексей Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Марков
д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1914
Дочь: Домника Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Марков
Смерть
Неизвестно