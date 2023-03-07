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Мария Емельянова

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Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Анисим Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1908

Сын: Пётр Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Марков

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1911

Сын: Алексей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Марков

д.Сосновицы Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1914

Дочь: Домника Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Марков

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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