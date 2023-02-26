Максим Григорьев
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1783
Дата смерти23.04.1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1807
Дочь: Анастасия Максимова
Мать ребёнка: Анна Климова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1809
Дочь: Ирина Максимова
Мать ребёнка: Анна Андреева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагия Максимова
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
29.03.1819
Сын: Василий Максимов
Мать ребёнка: Анна Андреева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1821
Дочь: Феврония Максимова
Мать ребёнка: Анна Андреева
д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Смерть
23.04.1823
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.