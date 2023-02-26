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Максим Григорьев

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1783

Дата смерти

23.04.1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1791 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1807

Дочь: Анастасия Максимова

Мать ребёнка: Анна Климова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.05.1809

Дочь: Ирина Максимова

Мать ребёнка: Анна Андреева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагия Максимова

Мать ребёнка: Анна Андреева

Рождение ребёнка
29.03.1819

Сын: Василий Максимов

Мать ребёнка: Анна Андреева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1821

Дочь: Феврония Максимова

Мать ребёнка: Анна Андреева

д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Смерть
23.04.1823
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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