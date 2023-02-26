Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1809

Дочь: Ирина Максимова

Отец ребёнка: Максим Григорьев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагия Максимова

Отец ребёнка: Максим Григорьев

Рождение ребёнка
29.03.1819

Сын: Василий Максимов

Отец ребёнка: Максим Григорьев

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1821

Дочь: Феврония Максимова

Отец ребёнка: Максим Григорьев

д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Григорьев

Смерть
Неизвестно
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