Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1809
Дочь: Ирина Максимова
Отец ребёнка: Максим Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагия Максимова
Отец ребёнка: Максим Григорьев
Рождение ребёнка
29.03.1819
Сын: Василий Максимов
Отец ребёнка: Максим Григорьев
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1821
Дочь: Феврония Максимова
Отец ребёнка: Максим Григорьев
д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Григорьев
Смерть
Неизвестно