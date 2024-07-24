Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Афанасьевна

Мария Афанасьевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.04.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1812 ст.

Отец: Бахорев Афанасий Гаврилов

Мать: Анна Никитина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
05.04.1812 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать вдова Акилина Гаврилова.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 10 лет.
Восприемник
03.06.1819 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Феодосии, дочери Фома Семенова.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
24.01.1827 ст.

Муж: Егор (Георгий) Назарович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Гаврила Федоров и Родион Степанов, Тарас Афанасьев и Иван Григорьев.
Рождение ребёнка
02.02.1829 ст.

Дочь: Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Назарович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.03.1831 ст.

Дочь: Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Назарович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Евгения Егоровна

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Назарович

Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
04.08.1835 ст.

Сын: Лаврентий Егорович

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Назарович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
25.10.1840 ст.

Сын: Козьма Егорович

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Назарович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.03.1848 ст.

Сын: Назаров Бахорев Стефан Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Назарович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.