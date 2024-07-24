Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1812 ст.
Отец: Бахорев Афанасий Гаврилов
Мать: Анна Никитина
Крещение
05.04.1812 ст.
Крестная мать вдова Акилина Гаврилова.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 10 лет.
Восприемник
03.06.1819 ст.
Крестная мать Феодосии, дочери Фома Семенова.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Бракосочетание
24.01.1827 ст.
Свидетели: Гаврила Федоров и Родион Степанов, Тарас Афанасьев и Иван Григорьев.
Рождение ребёнка
02.02.1829 ст.
Дочь: Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Назарович
Рождение ребёнка
21.03.1831 ст.
Дочь: Матрона Егоровна
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Назарович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Евгения Егоровна
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Назарович
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
04.08.1835 ст.
Сын: Лаврентий Егорович
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Назарович
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
25.10.1840 ст.
Сын: Козьма Егорович
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Назарович
Рождение ребёнка
21.03.1848 ст.
Сын: Назаров Бахорев Стефан Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Назарович
Смерть
Неизвестно