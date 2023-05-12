Лаврентий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Егор (Георгий) Назарович
Мать: Мария Афанасьевна
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
06.02.1857 ст.
Жена: Наталья Егоровна
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федор Федоров и Влас Петров, Никифор Васильев и Денис Егоров.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862 года.
Упоминание
11.04.1875 ст.
Упоминается в метрической книге.
Смерть
Неизвестно