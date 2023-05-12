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Лаврентий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1812 г.р.

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Егор (Георгий) Назарович

Мать: Мария Афанасьевна

Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
06.02.1857 ст.

Жена: Наталья Егоровна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федор Федоров и Влас Петров, Никифор Васильев и Денис Егоров.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862 года.
Упоминание
11.04.1875 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминается в метрической книге.
Смерть
Неизвестно
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