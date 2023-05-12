Егор (Георгий) Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор (Георгий) Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Назар Федоров

Мать: не указана

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Матрона Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Лаврентий Егорович

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Назаров Стефан Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная ведомость 1862.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Васильева

Смерть
Неизвестно