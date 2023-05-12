Егор (Георгий) Назаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Назар Федоров
Мать: не указана
Упоминание
1825
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Матрона Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1833
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Лаврентий Егорович
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Назаров Стефан Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Упоминание
1862
Исповедная ведомость 1862.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Васильева
Смерть
Неизвестно