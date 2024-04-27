Матрона Егоровна
Место рождения
Дата рождения21.03.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1831 ст.
Отец: Егор (Георгий) Назарович
Мать: Мария Афанасьевна
Крещение
25.03.1831 ст.
Крестные: Афанасия Гаврилова сын Семен и Кирилла Никитина дочь Агафья.
Упоминание
1833
Исповедная роспись.
Упоминание
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Муж: Егоров Влас Петрович
Свидетели: Дмитрий Михайлов Малев, Максим Артемьев, Ларион Егоров, Сампсон Афанасьев.
Рождение ребёнка
02.08.1858 ст.
Дочь: Евдокия Власовна
Отец ребёнка: Егоров Влас Петрович
Рождение ребёнка
25.11.1859 ст.
Сын: Андрей Власович
Отец ребёнка: Егоров Влас Петрович
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
01.03.1862 ст.
Дочь: Дарья Власовна
Отец ребёнка: Егоров Влас Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1864 ст.
Дочь: Егорова Елена Власовна
Отец ребёнка: Егоров Влас Петрович
Рождение ребёнка
12.09.1866 ст.
Сын: Иван Власович
Отец ребёнка: Егоров Влас Петрович
Смерть
Неизвестно