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Матрона Егоровна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.03.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1831 ст.

Отец: Егор (Георгий) Назарович

Мать: Мария Афанасьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
25.03.1831 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Афанасия Гаврилова сын Семен и Кирилла Никитина дочь Агафья.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Муж: Егоров Влас Петрович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Дмитрий Михайлов Малев, Максим Артемьев, Ларион Егоров, Сампсон Афанасьев.
Рождение ребёнка
02.08.1858 ст.

Дочь: Евдокия Власовна

Отец ребёнка: Егоров Влас Петрович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.11.1859 ст.

Сын: Андрей Власович

Отец ребёнка: Егоров Влас Петрович

Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
01.03.1862 ст.

Дочь: Дарья Власовна

Отец ребёнка: Егоров Влас Петрович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.05.1864 ст.

Дочь: Егорова Елена Власовна

Отец ребёнка: Егоров Влас Петрович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.09.1866 ст.

Сын: Иван Власович

Отец ребёнка: Егоров Влас Петрович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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