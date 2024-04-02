Андрей Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1859 ст.
Дата смерти11.06.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1859 ст.
Отец: Егоров Влас Петрович
Мать: Матрона Егоровна
Крещение
28.11.1859 ст.
Крестные: Андрей Александров и крестьянская жена Ирина Петрова
Смерть
11.06.1860 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От колотья.
Похороны
13.06.1860 ст.