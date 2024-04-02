Андрей Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Власович

Андрей Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1859 ст.

Дата смерти

11.06.1860 ст.

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1859 ст.

Отец: Егоров Влас Петрович

Мать: Матрона Егоровна

Крещение
28.11.1859 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Андрей Александров и крестьянская жена Ирина Петрова
Смерть
11.06.1860 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От колотья.
Похороны
13.06.1860 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close