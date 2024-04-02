Егорова Елена Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Елена Власовна

Егорова Елена Власовна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.05.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1864 ст.

Отец: Егоров Влас Петрович

Мать: Матрона Егоровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
01.06.1864 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Тимофей Осипович и девица Акилина Фомина.
Упоминание
21.06.1881 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Ивана Степановича Назарова.
Рождение ребёнка
22.08.1885 ст.

Сын: Матросов Петр Федотович

Отец ребёнка: не указан

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Отец - безземельный крестьянин Федот Павлович Матросов.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.