Егорова Елена Власовна
Место рождения
Дата рождения20.05.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1864 ст.
Отец: Егоров Влас Петрович
Мать: Матрона Егоровна
Крещение
01.06.1864 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Тимофей Осипович и девица Акилина Фомина.
Упоминание
21.06.1881 ст.
Крестная мать Ивана Степановича Назарова.
Рождение ребёнка
22.08.1885 ст.
Отец ребёнка: не указан
Отец - безземельный крестьянин Федот Павлович Матросов.
Смерть
Неизвестно