Матросов Петр Федотович
Место рождения
Дата рождения22.08.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1885 ст.
Отец: не указан
Мать: Егорова Елена Власовна
Отец - безземельный крестьянин Федот Павлович Матросов.
Крещение
25.08.1885 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Тимофей Давыдов Маракушин и Власа Петрова дочь девица Ирина.
Смерть
Неизвестно