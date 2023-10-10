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Матросов Петр Федотович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

22.08.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: Егорова Елена Власовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Отец - безземельный крестьянин Федот Павлович Матросов.
Крещение
25.08.1885 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Тимофей Давыдов Маракушин и Власа Петрова дочь девица Ирина.
Смерть
Неизвестно
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