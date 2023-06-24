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Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

12.01.1827 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Шамаев Федор Федоров

Мать: не указана

Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
30.01.1803 ст.

Муж: Назар Федоров

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Алексей Стахиев и Григорий Федоров.
Рождение ребёнка
03.01.1807 ст.

Дочь: Домникия Назаровна

Отец ребёнка: Назар Федоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.04.1809 ст.

Сын: Егор (Георгий) Назаров

Отец ребёнка: Назар Федоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Домникия Назаровна

Отец ребёнка: Назар Федоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Федор Назарович

Отец ребёнка: Назар Федоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.08.1813 ст.

Дочь: Васса Назаровна

Отец ребёнка: Назар Федоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
12.05.1815 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Ефрема, сына Григория Федорова.
Рождение ребёнка
20.11.1815 ст.

Сын: Климент Назарович

Отец ребёнка: Назар Федоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.06.1818 ст.

Дочь: Акилина Назаровна

Отец ребёнка: Назар Федоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 36 лет.
Рождение ребёнка
13.01.1823 ст.

Дочь: Татьяна Назаровна

Отец ребёнка: Назар Федоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.03.1824 ст.

Дочь: Дарья Назаровна

Отец ребёнка: Назар Федоров

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
12.01.1827 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От родов.
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