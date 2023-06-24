Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти12.01.1827 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Шамаев Федор Федоров
Место жительства
1785
Исповедная роспись.
Место жительства
1791
Исповедная роспись.
Бракосочетание
30.01.1803 ст.
Муж: Назар Федоров
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Алексей Стахиев и Григорий Федоров.
Рождение ребёнка
03.01.1807 ст.
Дочь: Домникия Назаровна
Отец ребёнка: Назар Федоров
Рождение ребёнка
04.04.1809 ст.
Отец ребёнка: Назар Федоров
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Домникия Назаровна
Отец ребёнка: Назар Федоров
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Федор Назарович
Отец ребёнка: Назар Федоров
Рождение ребёнка
15.08.1813 ст.
Дочь: Васса Назаровна
Отец ребёнка: Назар Федоров
Упоминание
12.05.1815 ст.
Крестная мать Ефрема, сына Григория Федорова.
Рождение ребёнка
20.11.1815 ст.
Сын: Климент Назарович
Отец ребёнка: Назар Федоров
Рождение ребёнка
05.06.1818 ст.
Дочь: Акилина Назаровна
Отец ребёнка: Назар Федоров
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 36 лет.
Рождение ребёнка
13.01.1823 ст.
Дочь: Татьяна Назаровна
Отец ребёнка: Назар Федоров
Рождение ребёнка
15.03.1824 ст.
Дочь: Дарья Назаровна
Отец ребёнка: Назар Федоров
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Смерть
12.01.1827 ст.
От родов.