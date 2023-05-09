Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиДо 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1802 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Никифор Михайлов и Яков Яковлев
Рождение ребёнка
15.02.1803 ст.
Сын: Тарас Афанасьевич
Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Марья Афанасьева
Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Бахорев Самсон Афанасьевич
Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Стефанида Афанасьевна
Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Бахорев Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Смерть
До 1862