Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

До 1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

1803 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1812 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1802 ст.

Муж: Бахорев Афанасий Гаврилович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Никифор Михайлов и Яков Яковлев
Рождение ребёнка
15.02.1803 ст.

Сын: Тарас Афанасьевич

Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Марья Афанасьева

Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Бахорев Самсон Афанасьевич

Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Стефанида Афанасьевна

Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Бахорев Стефан Афанасьевич

Отец ребёнка: Бахорев Афанасий Гаврилович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Смерть
До 1862