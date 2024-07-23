Бахорев Стефан Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1823 ст.
Отец: Бахорев Афанасий Гаврилов
Мать: Анна Никитина
Крещение
23.11.1823 ст.
Крестный отец Силивестр Никифоров.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Бракосочетание
06.02.1846 ст.
Свидетели Карп Михайлов Малев и Федор Федоров из Леднево, Михайла Андреев и Агафон Пентелеев из Стрековца.
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Бахорева Параскева Стефановна
Мать ребёнка: Бахорева Анна Пантелеевна
Рождение ребёнка
07.01.1858 ст.
Сын: Бахорев Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Бахорева Анна Пантелеевна
Рождение ребёнка
16.09.1859 ст.
Мать ребёнка: Бахорева Анна Пантелеевна
Рождение ребёнка
11.02.1861 ст.
Дочь: Бахорева Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Бахорева Анна Пантелеевна
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
30.05.1864 ст.
Дочь: Бахорева Акилина Степановна
Мать ребёнка: Бахорева Анна Пантелеевна
Место жительства
08.02.1881 ст.
Свидетель со стороны жениха на свадьбе Ивана Варфоломеевича и Ирины Семеновны Кряжевой
Смерть
Неизвестно