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Бахорев Стефан Афанасьевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.11.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1823 ст.

Отец: Бахорев Афанасий Гаврилов

Мать: Анна Никитина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
23.11.1823 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Силивестр Никифоров.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
06.02.1846 ст.

Жена: Бахорева Анна Пантелеевна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Карп Михайлов Малев и Федор Федоров из Леднево, Михайла Андреев и Агафон Пентелеев из Стрековца.
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Бахорева Параскева Стефановна

Мать ребёнка: Бахорева Анна Пантелеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.01.1858 ст.

Сын: Бахорев Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Бахорева Анна Пантелеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.09.1859 ст.

Сын: Бахорев Иван Степанович

Мать ребёнка: Бахорева Анна Пантелеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.02.1861 ст.

Дочь: Бахорева Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Бахорева Анна Пантелеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
30.05.1864 ст.

Дочь: Бахорева Акилина Степановна

Мать ребёнка: Бахорева Анна Пантелеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
08.02.1881 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель со стороны жениха на свадьбе Ивана Варфоломеевича и Ирины Семеновны Кряжевой
Смерть
Неизвестно

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