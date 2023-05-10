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Бахорева Анна Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Бахорева Параскева Стефановна

Отец ребёнка: Бахорев Стефан Афанасьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.01.1858 ст.

Сын: Бахорев Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Бахорев Стефан Афанасьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.09.1859 ст.

Сын: Бахорев Иван Степанович

Отец ребёнка: Бахорев Стефан Афанасьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.02.1861 ст.

Дочь: Бахорева Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Бахорев Стефан Афанасьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Упоминается как Анисья.
Рождение ребёнка
30.05.1864 ст.

Дочь: Бахорева Акилина Степановна

Отец ребёнка: Бахорев Стефан Афанасьевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахорев Стефан Афанасьевич

Смерть
Неизвестно