Бахорева Анна Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Бахорева Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Бахорев Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.01.1858 ст.
Сын: Бахорев Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Бахорев Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.09.1859 ст.
Отец ребёнка: Бахорев Стефан Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.02.1861 ст.
Дочь: Бахорева Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Бахорев Стефан Афанасьевич
Упоминание
1862
Исповедная роспись. Упоминается как Анисья.
Рождение ребёнка
30.05.1864 ст.
Дочь: Бахорева Акилина Степановна
Отец ребёнка: Бахорев Стефан Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно