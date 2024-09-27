Параскева Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1810
Место жительства
1810
Исповедная роспись. 25 лет.
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Агафон Пантелеевич
Отец ребёнка: Пантелей Андреев (Андрианов)
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Агафья Пантелеевна
Отец ребёнка: Пантелей Андреев (Андрианов)
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Бахорева Анна Пантелеевна
Отец ребёнка: Пантелей Андреев (Андрианов)
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 46 лет.
Смерть
Неизвестно