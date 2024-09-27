Параскева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1810

Муж: Пантелей Андреев (Андрианов)

Место жительства
1810
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 25 лет.
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Агафон Пантелеевич

Отец ребёнка: Пантелей Андреев (Андрианов)

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Агафья Пантелеевна

Отец ребёнка: Пантелей Андреев (Андрианов)

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Бахорева Анна Пантелеевна

Отец ребёнка: Пантелей Андреев (Андрианов)

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 46 лет.
Смерть
Неизвестно

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