Пантелей Андреев (Андрианов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Андриан Ильин
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1810
Жена: Параскева Степанова
Место жительства
1810
Исповедная роспись. 28 лет.
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Агафон Пантелеевич
Мать ребёнка: Параскева Степанова
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Агафья Пантелеевна
Мать ребёнка: Параскева Степанова
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Бахорева Анна Пантелеевна
Мать ребёнка: Параскева Степанова
Место жительства
1830
Исповедная роспись. 60 лет.
Упоминание
06.02.1846 ст.
Смерть
Неизвестно