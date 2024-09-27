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Пантелей Андреев (Андрианов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Андриан Ильин

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1810

Жена: Параскева Степанова

Место жительства
1810
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 28 лет.
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Агафон Пантелеевич

Мать ребёнка: Параскева Степанова

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Агафья Пантелеевна

Мать ребёнка: Параскева Степанова

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Бахорева Анна Пантелеевна

Мать ребёнка: Параскева Степанова

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 60 лет.
Упоминание
06.02.1846 ст.
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Смерть
Неизвестно

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