Агафон Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Пантелей Андреев (Андрианов)
Мать: Параскева Степанова
Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 19 лет.
Упоминание
06.02.1846 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе сестры Анны и Стефана Афанасьева из Леднево.
Смерть
Неизвестно