Агафон Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафон Пантелеевич

Агафон Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Пантелей Андреев (Андрианов)

Мать: Параскева Степанова

Место жительства
1830
Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Исповедная роспись. 19 лет.
Упоминание
06.02.1846 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель на свадьбе сестры Анны и Стефана Афанасьева из Леднево.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.